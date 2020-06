Calciomercato Milan – Un club di Serie A vuole Gabbia

Matteo Gabbia è apprezzato sia al Milan che fuori dal club rossonero. C’è già qualche squadra che studia un’offerta per il prossimo mercato, una in particolare.

Il Milan ha grande fiducia in Matteo Gabbia, rimasto a Milanello in questa stagione nonostante alcune offerte ricevute. Il difensore centrale classe 1999 ha collezionato 4 presenze tra Serie A e Coppa Italia.

Nella prossima finestra del calciomercato il club rossonero dovrà decidere se tenerlo ancora in organico o magari cederlo in prestito. Un trasferimento a titolo temporaneo potrebbe permettere al giocatore di avere maggiore continuità rispetto a una permanenza a Milano.

Non mancano le squadre interessate a Gabbia. Stando a quanto rivelato da Nicolò Schira, giornalista sportivo del quotidiano Il Giornale, il Parma è pronto a tornare alla carica. Il club emiliano aveva già fatto un tentativo a gennaio, ma il Milan allora decise di rifiutare la proposta perché Leo Duarte e Mateo Musacchio erano infortunati. Non si poteva lasciare la difesa troppo scoperta numericamente, anche se arrivò Simon Kjaer come rinforzo.

Fondamentale per il futuro di Gabbia sarà la scelta del prossimo allenatore rossonero, colui che dovrà valutarlo e decidere se confermarlo oppure lasciarlo partire. Oggi la sensazione è che il ragazzo resterà, però in sede di mercato può succedere di tutto.

