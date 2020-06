Calciomercato – Immobile al Newcastle, operazione da 135 milioni

Clamorosa indiscrezione della Gazzetta: il Newcastle vuole Ciro Immobile e mette sul piatto cifre pazzesche. Le ultime news.

Il Newcastle, in versione Saudita, è pronto a follie per Ciro Immobile. Gli inglesi vogliono fare un grande Calciomercato, e il nome dell’attaccante della Lazio piace parecchio in società, tanto da preparare un’operazione economicamente enorme.

55 milioni di euro per il cartellino di Immobile, 8 milioni di stipendio per cinque anni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero queste le cifre dell’offerta del Newcastle per l’ex Borussia Dortmund: nel complesso, 135 milioni.

Immobile al Newcastle, le ultime news

Costi pazzeschi per un giocatore straordinario. Quest’anno, con la Lazio, gli mancava poco per raggiungere il record di 36 gol di Gonzalo Higuaìn, e adesso con la ripresa avrà la possibilità di inseguirlo ancora. Certo, non sarà lo stesso, ma lui vuole provarci, e magari aiutare la Lazio a vincere lo Scudetto.

Immobile ha già avuto delle esperienze all’estero, ma non sono andate così bene. Prima al Borussia Dortmund di Jurgen Klopp, con risultati poco esaltanti, poi in Spagna con il Siviglia. Ma è in Serie A che ha giocato le sue stagioni migliori, al Torino prima e alla Lazio adesso.

Ora la Premier League, un campionato che ben si sposa con le caratteristiche del centravanti campano. Le cifre sono pazzesche, per lui e per Claudio Lotito. Vedremo se la cosa andrà in porto. Intanto questa indiscrezione conferma la forte volontà del Newcastle di fare le cose in grande.

