Calciomercato Milan – Doppio colpo Jovic-Bakayoko, le ultime

Jovic e Bakayoko sono due obiettivi del Milan, entrambi fattibili. C’è però una condizione indispensabile che li accomuna.

Sportmediaset sul proprio sito ribadisce la volontà di Luka Jovic di venire al Milan. L’attaccante, che non ha trovato molto spazio con il Real Madrid quest’anno, è deciso a cambiare aria. Avrebbe già dato il suo via libera ai rossoneri tramite l’agente Fali Ramadani, lo stesso di Ante Rebic.

Intanto il club di via Aldo Rossi ragiona sulla formula per convincere il Real Madrid, che solo un anno fa ha sborsato 60 milioni per comprarlo dall’Eintracht. Prima di tutto, Jovic dovrà abbassarsi l’ingaggio, condizione inevitabile per il passaggio al Milan. Oggi guadagna 5 milioni a stagione e ha un contratto molto lungo (2025). Ma lo scoglio principale è la trattativa coi Blancos.

LEGGI ANCHE >> KALULU ARRIVATO A MILANO

Calciomercato Milan, la formula per Bakayoko

L’idea è quella di proporre a Florentino Perez un prestito biennale con obbligo di riscatto. Una formula che potrebbe piacere al Real, anche se a Madrid non sono ancora troppo convinti di privarsi definitivamente del ragazzo. Zidane conta molto su di lui, ma i suoi “colpi di testa” durante tutta la stagione non sono ben accetti da quelle parti.

Intanto il Milan continua a spingere anche per il ritorno di Tiemoué Bakayoko. Il Monaco non lo riscatterà e il Chelsea non lo terrà: i Blues lo rimetteranno sul mercato e potrebbero accontentarsi di un prestito con obbligo di riscatto. Ma per il centrocampista vale lo stesso discorso di Jovic: dovrà abbassarsi l’ingaggio, ad oggi di 7 milioni.