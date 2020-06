Jackson Porozo lascerà il Santos: Milan e Roma interessate

Ajax, Milan e Roma valutano la possibilità di ingaggiare Jackson Porozo. Il giovane difensore originario dell’Ecuador non rimarrà al Santos, addio deciso.

Il futuro di Jackson Porozo non sarà nel Santos, dove è approdato nell’estate 2018 senza riuscire ad imporsi. Il suo contratto scade ad agosto e l’addio è già stato annunciato.

Ulisses Jorge, agente del difensore centrale classe 2000, ha così parlato a Lance: «Abbiamo due proposte dall’Europa. Il giocatore desidera non proseguire più con il Santos e dobbiamo sempre cercare il meglio per lui».

Porozo al suo arrivo al Santos è stato aggregato alla formazione Under 20 e non ha mai esordito in Prima Squadra. Proveniente dall’Ecuador, dove era ritenuto una promessa dal grande potenziale, non ha trovato fortuna nel club di San Paolo. Adesso cerca una nuova esperienza per rilanciarsi.

Ajax, Milan e Roma sarebbero tra le società europee interessate ad ingaggiarlo. Già in passato i rispettivi scout lo avevano seguito e potrebbe esserci una chance per lui di approdare in una di queste prestigiose squadre.

Sicuramente puntare su Porozo oggi rappresenta una scommessa. L’idea potrebbe essere quella di tesserarlo per poi cederlo in prestito ad un club che gli consenta di giocare con una certa continuità. Se il Santos non gli ha dato alcuna possibilità, evidentemente il ragazzo non ha convinto.

