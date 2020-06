Leão, la posizione del Milan dopo l’ennesima bocciatura 

Milan, cosa succederà adesso con Rafael Leão ancora bocciato? Anche a Torino, infatti, il portoghese non ha lasciato il segno. E la sua involuzione si fa sempre più preoccupante.

Rafael Leão, dopo l’essima bocciatura, ora è al capolinea o quasi in casa Milan. Lo riferisce Tuttosport oggi in edicola. Il portoghese, infatti, finirà sempre più ai margini tanto da accomodarsi in panchina anche per la trasferta di Lecce.

Toccherà di nuovo ad Ante Rebic lunedì prossimo malgrado la follia di Torino, sempre meglio dell’indolenza e dell’impalpabilità del classe 99 considerando anche l’exploit finora del croato.

Per quanto riguarda invece l’ex Lilla, urge una svolta immediata considerando anche l’investimento, e la speranza è che questa possa arrivare con un maestro come Ralf Rangnick. Ma a oggi è difficile pensare che il Diavolo possa ripartire da Leão in attacco.

Più verosimilmente, invece, il club lo aspetterà considerando anche le indiscusse potenzialità, ma difficilmente costruirà il nuovo reparto offensivo attorno a lui. A meno che non ci sia un ribaltone clamoroso, difficilmente preventivabile, da qui ad agosto.

Eppure sembrava tutt’altra la storia di Leão al Milan. Prima le fiammate con Marco Giampaolo dopo le varie esclusioni iniziali, poi l’apparente exploit in coppia con Zlatan Ibrahimovic da Cagliari in poi. Ma è stata solo tutta un’illusione per il 21enne di Almada. Poi è iniziata la difesa fino alla totale caduta libera.

