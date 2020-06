PSG e City interessati, Bennacer lancia un messaggio al Milan

Ismael Bennacer ha risposto alle notizie inerenti le presunte offerte di alcuni grandi club europei. Il centrocampista del Milan ha idee chiare sul futuro.

Nelle ultime settimane sono circolate molte indiscrezioni di calciomercato che hanno riguardato Ismael Bennacer. È emerso il forte interesse di alcune importanti squadre europee.

In particolare Paris Saint-Germain, Manchester City e Real Madrid lo avrebbero messo nel mirino. Si è vociferato anche di una presunta offerta del PSG al Milan, ma non ci sono state conferme di carattere ufficiale. Ad ogni modo, il club rossonero è intenzionato a tenersi stretto il proprio gioiello.

Bennacer, intervistato da Le Buteur, ha commentato i rumors che lo hanno riguardato: «Non sono a conoscenza di nulla. Mi limito a lavorare, a dare tutto sul campo e sono al servizio dell’AC Milan. Il mio focus è sul mio club, dove mi sento benissimo. Ovviamente l’interesse di grandi club mi onora».

L’ex centrocampista dell’Empoli lancia un messaggio chiaro al Milan: è felice in maglia rossonera e le voci di mercato non lo distraggono. Fa piacere sapere di piacere a determinate squadre, però adesso è pienamente focalizzato sul dare il meglio in rossonero.