Calciomercato Milan – Szoboszlai incanta e sale il prezzo

Milan, l’exploit di Dominik Szoboszlai complica i piani rossoneri. Dopo le ultime prestazioni show, sale infatti il prezzo del centrocampista classe 2000. Forse anche un po’ troppo…

Prima una tripletta show, poi un gol e un assist. Dominik Szoboszlai non si ferma più, e di conseguenza cambia in proiezione anche il prezzo per assicurarselo. Una ribalta mediatica che di certo non aiuta il Milan, orientato invece a muoversi a fari spenti per il talento ungherese classe 2000.

A tal proposito, come riferiscono i colleghi di Calciomercato.com, servirà ora anche un’accelerata per assicurarsi il talento del Salisburgo. La concorrenza si fa sempre più agguerrita, con Lazio e Napoli anche tornare in corsa per il giocatore.

La base d’asta, dunque, si fa sempre più agguerrita. Si parte dai 25 milioni di euro, ma la sensazione – si legge – è che servirà un’offerta di parecchio più alta per sbaragliare la concorrenza. Una cifra per la quale però varrebbe la pena, poiché Szoboszlai porterebbe qualità e gol in una mediana che soffre maledettamente sul piano realizzativo.

L’entourage del giocatore, nel frattempo, continua a vedere la Serie A come una buona destinazione per il futuro. Ad ammetterlo è stato lo stesso agente, Matyas Esterhazy, in tempi non sospetti: “Alla fine della storia la scelta viene fatta dal giocatore, ma nella mia idea sia il calcio italiano può essere una buona destinazione. Se il tempo è quello giusto, la Serie A è una delle scelte più probabili, ovviamente”.

LEGGI ANCHE: COLPO DI SCENA MILAN, RANGNICK CAMBIA TUTTO