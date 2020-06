Milan, Kalulu ha terminato le visite: ora l’idoneità

Pierre Kalulu sta ultimando le visite mediche a Milano, poi eseguirà il test di idoneità e infine dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al Milan.

Proseguono i controlli di rito per Pierre Kalulu, che verso le 13:30 è arrivato presso la clinica “La Madonnina” di Milano.

Come riferito da Pietro Balzano Prota, direttore di Radio Rossonera, il giocatore francese ha svolto la prima parte delle visite mediche. Successivamente è stato sottoposto alle visite strumentali e alle risonanze che precedono il test per l’idoneità sportiva agonistica.

Le visite sono terminate verso le 16:40, Kalulu poi si è diretto verso il Centro Ambrosiano proprio per l’idoneità. L’ultimo step e poi potrà finalmente firmare il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni al Milan. Un’operazione a parametro zero per il club rossonero, dato che il terzino classe 2000 va in scadenza a fine giugno con il Lione.

