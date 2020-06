Milan, iniziate le visite mediche di Kalulu

Pierre Kalulu è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. Visite mediche in corso prima della firma del contratto quinquennale in sede.

Sono iniziate poco dopo le 13:30 le visite mediche di Pierre Kalulu preso la clinica “La Madonnina” di Milano. Il giovane giocatore francese ha iniziato l’iter che si concluderà con la firma del contratto con il Milan.

Il classe 2000 arriva praticamente a parametro zero, dato che era in scadenza a fine giugno 2020 con il Lione. Il club transalpino riceverà comunque un piccolo indennizzo per la formazione del ragazzo. La cifra dovrebbe aggirarsi sui 480 mila euro, secondo le indiscrezioni circolate in questi giorni.

Il Milan spera che Kalulu possa rivelarsi un colpo azzeccato. Il capo-scout Geoffrey Moncada lo ha fatto seguire e ha grande fiducia in lui. Anche società come Bayern Monaco e Siviglia gli avevano messo gli occhi addosso, ma il Diavolo ha avuto la meglio.

Superate le visite mediche e il test per l’idoneità sportiva agonistica, il giovane francese firmerà un contratto di cinque anni con il Milan.

