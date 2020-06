San Siro chiuso, ecco il tesoretto perso dal Milan 

San Siro chiuso al pubblico, ecco a quanto ammonta il danno economico per il Milan. Una perdita non indifferente in un momento storico ed economico tutt’altro che brillante.

100 milioni di euro. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questa, all’incirca, la stima del danno in Serie A per quanto riguarda gli stadi causa emergenza coronavirus.

Il calcolo è basato sugli ultimi bilanci e in proiezioni delle gare mancanti, comprese quelle europee già sicure per le italiane, sebbene si cominci a parlare di primi, parziali riaperture. Ma se la stagione si dovesse chiudere a porte chiuse come sembrerebbe, sarebbe questo lo scenario.

Il nodo degli abbonamenti – maledettamente bloccato – impedisce di quantificare con esattezza le perdite a bilancio. Ma si va da un minimo di 60 milioni, puramente teorico poiché implicherebbe la salvaguardia del 100% dei proventi degli abbonamenti, a un massimo di 105 milioni nel caso di una rinuncia completa alla quot. Se prevarrà la linea degli sconti, il risultato sarà nel mezzo.

In ogni caso la batosta maggiore sarà ovviamente per le big. La Juventus, per esempio, perderà tra i 15 e i 25 milioni. Così come ci sono e ci saranno perdite rilevanti anche per l’Inter, le quali oscillano tra i 10 e i 18 milioni di euro. Per il Milan, invece, il danno sarà attorno alla decina di milioni. Non il massimo per il club, già di base in difficoltà sul piano finanziario.

