Calciomercato – Il Chelsea ufficializza Timo Werner dal Lipsia

Timo Werner sarà un giocatore del Chelsea, che oggi ha comunicato il suo acquisto ufficiale dal Lipsia. Sbarcherà a Londra a inizio luglio, super contratto per lui.

Oggi il Chelsea ha annunciato l’acquisto di Timo Werner dal Lipsia. È finalmente arrivato il comunicato ufficiale di un’operazione che era stata già definita da un po’.

Il club londinese dovrebbe investire complessivamente 55 milioni di euro, ovvero il prezzo stabilito dalla clausola rescissoria inserita nel contratto dell’attaccante. Werner firmerà un quinquennale da circa 10 milioni netti annui. Per il momento rimarrà in Germania, fino alla conclusione della Bundesliga.

Approderà a Londra a luglio e non disputerà la Champions League con il Lipsia. La squadra tedesca rinuncia così a uno dei propri migliori giocatori per i Quarti di finale, dopo aver eliminato il Tottenham di José Mourinho agli Ottavi.

Per il Chelsea altro grande colpo, dopo essersi già assicurato Hakim Ziyech dall’Ajax. I Blues hanno grande voglia di migliorare l’organico attualmente affidato a Frank Lampard.

Queste le parole del bomber tedesco sul suo trasferimento a Londra: «Sono felice di aver firmato per il Chelsea, sono molto orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club. Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia, il club e i tifosi, per i quattro anni fantastici. Saranno per sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione con i miei nuovi compagni di squadra, il mio nuovo manager e ovviamente i tifosi del Chelsea. Insieme abbiamo un futuro di grandi successi davanti a noi».

