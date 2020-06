Calciomercato Milan news – Arriva Rangnick, via Maldini? | VIDEO

Circolano conferme sull’approdo di Ralf Rangnick al Milan. Il tedesco dovrebbe diventare sia allenatore che responsabile dell’area tecnica rossonera. Pronto per lui un ricco contratto triennale e ampi poteri per guidare il progetto di rilancio del club. Entro fine mese Rangnick dovrebbe firmare, ma per l’annuncio ufficiale si attenderà la fine del campionato e dunque inizio agosto. Il suo arrivo dovrebbe comportare l’addio di Paolo Maldini, che in due occasioni aveva definito il tedesco non adatto al Milan. Difficile pensare che i due possano collaborare, anche perché Maldini dovrebbe accettare un ridimensionamento del suo ruolo. Salvo sorprese, la leggenda rossonera lascerà il club.

LEGGI ANCHE -> CALCIOMERCATO MILAN NEWS – THEO HERNANDEZ ANNUNCIA IL SUO FUTURO E RINGRAZIA MALDINI