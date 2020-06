Tuttosport – Milan, offerta per Jovic: cifre e formula

Il Milan ha pronta la proposta da sottoporre al Real Madrid per ingaggiare Luka Jovic, centravanti che sarebbe felice di ritrovare Ante Rebic in rossonero.

Non è un mistero l’interesse del Milan per Luka Jovic, uno degli attaccanti nel mirino in vista della prossima finestra di calciomercato. Il serbo cerca riscatto dopo una stagione negativa al Real Madrid.

Un trasferimento in maglia rossonera gli permetterebbe di ritrovare Ante Rebic, suo compagno per due anni all’Eintracht Francoforte. In Germania i due ebbero un buon feeling. Le loro caratteristiche si integrano efficacemente e potrebbero fare bene anche a Milano.

Calciomercato Milan, proposta per Jovic

Il prezzo di Jovic è decisamente calato rispetto ai 60 milioni di euro che il Real Madrid sborsò un anno fa per comprarlo dall’Eintracht Francoforte. I soli due gol segnati e qualche comportamento sopra le righe hanno fatto abbassare drasticamente la sua valutazione.

Secondo quanto rivelato oggi da Tuttosport, il Milan ha pronta la seguente offerta: prestito biennale con riscatto fissato a 35 milioni. Una cifra che permetterebbe al Real Madrid di non fare una minusvalenza, dato che tra due anni il valore a bilancio del centravanti serbo sarà di poco superiore ai 20 milioni.

Una proposta che il club rossonero spera di vedere accettata, anche se i blancos proveranno a ricavare di più e valuteranno anche altre offerte. La differenza può farla Fali Ramadani, agente di Jovic e anche di Rebic. I buoni rapporti col Milan possono incidere in questa trattativa.

