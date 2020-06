Giampaolo, Wikipedia gli assegna una nuova squadra 

Nuova avventura per Marco Giampaolo? In attesa di conferme o ufficialità, l’annuncio è stato dato da qualche tifoso impaziente via Wikipedia.

Nuova possibile avventura per Marco Giampaolo dopo l’ultima fallimentare esperienza al Milan. La possibilità esiste e sembrerebbe essere anche concreta, ma qualche tifoso impaziente sembrerebbe aver “accelerato” la trattativa.

Come infatti riporta Tuttosport oggi in edicola, per qualche ora, su Wikipedia, l’ex rossonero è apparso ufficialmente come il nuovo tecnico del Torino. Inutile evidenziare che l’informazione apparsa nell’enciclopedia on line – modificabile potenzialmente da tutti – non è assolutamente confermata o reale per il momento.

Tuttavia, come evidenzia il quotidiano, appunto non è da escludere un scenario simile per il futuro. Moreno Longo è infatti in discussione e potrebbero esserci anche ribaltoni immediati in caso di passi falsi con Parma e Udinese. E tra i profili valutati dalla società per la guida tecnica, c’è proprio il nome del tecnico abruzzese.

