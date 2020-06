Gabriel: “Milan, che emozioni. Ho realizzato un sogno”

Milan, parla l’ex Gabriel Vasconcelos Ferreira. Attualmente al Lecce, il portiere brasiliano ricorda i tempi e le emozioni vissute con la maglia milanista.

Lecce-Milan di lunedì, alla ripresa del campionato dopo la pausa coronavirus, sarà un match speciale per il portiere brasiliano Gabriel. In rossonero fino al 2018, l’estremo difensore sudamericano ha ricordato del Diavolo in un’intervista per Tuttosport.

Anche se non è andata proprio come avrebbe voluto, il rossonero è sempre stato il suo sogno come confessato: “Il Milan ha sempre avuto nella sua storia calciatori brasiliani importanti. Quando ero piccolino seguivo la squadra rossonera che aveva in rosa gente come Kakà, Ronaldinho, Ronaldo, Pato e Robinho. Ho sempre avuto ammirazione per il Milan e proprio per questo motivo aspiravo fin da bambino di indossare i colori rossoneri”.

Il suo approdo al Milan avvenne 2012, arrivando dal Cruzeiro per 700 mila euro dopo un torneo giovanile da protagonista: “Ricordo che dopo il Mondiale Under 20 giocato in Colombia – riferisce l’atleta – mi chiamò il mio procuratore e mi disse “sono sotto casa tua, scendi che devo dirti una cosa”. Scesi ed in macchina mi fece trovare l’importante proposta del Milan. Per me fu un sogno, perché venivo da una famiglia povera. Avevo sempre desiderato di giocare in Europa”.

Da lì seguì il primo campionato a San Siro: “Impatto molto positivo. Nei primi due anni c’era Allegri e fu molto bello. In quel momento c’era solo da imparare ed io seguivo con attenzione i consigli del mister e dei miei compagni. Avevamo proprio una bella squadra”.

Segue infine l’uscita nel 2014, dove inizierà una serie di passaggi in prestito tra Carpi, Napoli, Cagliari ed Empoli prima di trasferirsi definitivamente prima al Perugia e poi appunto al Lecce. “Fa parte della carriera di un calciatore. Ho iniziato a fare il mio percorso in giro per l’Italia vincendo campionati e facendo esperienze importanti per la mia crescita. Il Milan è stato un passaggio fondamentale e conserverò solo ottimi ricordi”, commenta l’atleta.

