Milan, restyling sulla destra: non solo Kalulu

La rivoluzione sulla destra è solo all’inizio. Il Milan non ha intenzione di fermarsi a Pierre Kalulu per rafforzare la corsia, che in questa stagione ha visto impegnati Andrea Conti e Davide Calabria. I due italiani non hanno per nulla convinto e sono pronti ad essere ceduti.

Per il calciatore scuola Milan non dovrebbero esserci particolari problemi: i rossoneri con il suo addio (piace a Bologna, Fiorentina e in Spagna) faranno comunque una buona plusvalenza. La speranza è quella di riuscire ad incassare una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Per l’ex Atalanta, invece, tutto è molto più complicato e la sensazione è che ci sarà ancora il rossonero nel suo futuro.

Con l’addio di Davide Calabria potrebbe esserci spazio per un nuovo acquisto: Calciomercato.com, conferma che il nome cerchiato in rosso continua ad essere quello di Denzel Dumfries.

I contatti con Mino Raiola non sono mai cessati e la speranza è quella di riuscire ad abbassare il più possibile le richieste del Psv Eindhoven, così da permettere un restyling totale sulla corsia destra.

