Calciomercato Milan – Dalla Spagna: caccia ad un esubero del Real Madrid

Un altro nome dalla Spagna potrebbe far comodo al calciomercato Milan. I rossoneri possono puntare su un esubero iberico.

I buoni rapporti di mercato tra Milan e Real Madrid potrebbero far nascere diverse opzioni e trattative in vista della sessione che scatterà a settembre.

Da tempo si parla di Luka Jovic come prossimo rinforzo per l’attacco del Milan, visto che il serbo non è in cima alle gerarchie della squadra di Zidane.

Ma c’è un altro esubero del Real che, secondo Todofichajes.com, potrebbe fare al caso del Milan in vista della prossima stagione.

Si tratta dell’attaccante esterno Lucas Vazquez. Classe ’91, cresciuto proprio nel vivaio madrileno ma attualmente non considerato prioritario negli schemi del Real.

Fermato da un infortunio al polpaccio, Vazquez sembra in procinto di lasciare la squadra iberica. Il suo contratto scade il 30 giugno 2021, dunque la prossima sessione dovrebbe vederlo fare le valigie definitivamente.

Un’idea intrigante per il Milan, che potrebbe affiancare Lucas Vazquez al connazionale Samu Castillejo, creando delle corsie laterali offensive tutte di marca spagnola.

Serviranno 15 milioni di euro per convincere il Real a lasciar partire il suo numero 17. Possibile che tale pista diventi concreta a breve, nei prossimi colloqui sull’asse Milano-Madrid.

Dopo Theo Hernandez, colpaccio della scorsa estate, il Milan dunque spera di ripetere l’operazione vincente pescando nella casa ‘blanca’. Vazquez darebbe qualità ed esperienza alla fase offensiva di Rangnick.

