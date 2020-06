Milan, occhio ai cartellini: difensori a rischio squalifica

Difesa rossonera già con poche scelte, ora anche con il rischio di squalifica per la ripresa del campionato. Ecco la situazione.

La difesa del Milan non è certo il reparto con più certezze a disposizione di Stefano Pioli.

Colpa degli infortuni, quelli subiti da Duarte prima e Musacchio poi, che hanno letteralmente dimezzato i centrali a disposizione della squadra rossonera.

Ma ora spunta anche il fantasma delle squalifiche. In vista di Lecce-Milan il capitano Alessio Romagnoli, vero intoccabile della difesa, risulta diffidato.

Un cartellino giallo contro i salentini farebbe saltare a Romagnoli la gara da ex contro la Roma, prevista per il 28 maggio a San Siro (diretta tv su DAZN).

Non solo Romagnoli: anche Simon Kjaer rischia presto di entrare nella lista dei diffidati. Già quattro le ammonizioni subite dal danese in stagione; alla prossima scatterà la concreta esposizione alla squalifica in campionato.

E pensare che ad oggi Pioli ha a disposizione solo tre difensori centrali: Romagnoli, Kjaer ed il giovane Gabbia. A meno che Duarte non acceleri i tempi di recupero e si renda disponibile per la sfida alla Roma.

