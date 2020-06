Milan, tempi non brevi per Musacchio: è allarme in difesa

Milan, scatta l’allarme adesso in difesa per Stefano Pioli. Con Léo Duarte ai box dopo il recente infortunio e un precedente lungo stop, ora si ferma anche Mateo Musacchio e la situazione si fa preoccupante.

Nuova tegola in casa Milan in vista del rush finale. L’infortunio di Mateo Musacchio, rimediato nella rifinitura dello Juventus Stadium per il match di Coppa Italia, si è rivelato infatti più serio del previsto. Tanto che costringerà il difensore argentino a sottoporsi a un’operazione chirurgica nei prossimi giorni.

L’ex Villarreal, in particolare, avrà un intervento in artroscopia, procedimento che verrà eseguito la prossima settimana a Barcellona dal professor Ramon Cugat. E sarà proprio l’esito a determinare i tempi di recupero anche se questi, assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, comunque non saranno brevi.

Per Musacchio si tratta della stessa caviglia operata nel 2015 per frattura plurima proprio quando giocava in Spagna. Una situazione che ora porterà in Diavolo di Stefano Pioli in una situazione di allarme, considerando il solo Matteo Gabbia a disposizione alle spalle di Alessio Romagnoli e Simon Kjaer.

Serviranno solo altri sette gironi circa per Léo Duarte, ma le condizioni del difensore sono tutte da valutare. Prima di questo nuovo stop, infatti, l’ex Flamengo è rimasto ai box mesi e mesi a causa di di una frattura del calcagno. Notizie non proprio rassicuranti per Stefano Pioli, in vista di un pericoloso tour de force alle porte.

