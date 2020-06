Calciomercato Milan, conferme su Milenkovic: la volontà della Fiorentina

Il Milan è sulle tracce di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo piace ai rossoneri ma non sono l’unico club. Ecco la scelta della Fiorentina.

Arrivano ancora conferme sull’interessamento dal parte del Milan per Nikola Milenkovic. Il difensore serbo, che il prossimo 12 ottobre compirà 23 anni, è da tempo finito sul taccuino del club rossonero, che vorrebbe portarlo a Milanello per affiancarlo ad Alessio Romagnoli.

Il classe 1997 rappresenta il profilo ideale del nuovo Milan, giovane e già con una buona esperienza, soprattutto in Serie A. Strapparlo alla Fiorentina, però, non sarà per nulla facile: il suo prezzo è stato fissato a 35 milioni di euro.

Il club rossonero sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Paqueta, che piace in Toscana, ma è un’idea, che al momento, non convince Commisso e i suoi uomini.

Il Milan – come conferma il Corriere Fiorentino – è tra le squadre interessate a Milenkovic ma attenzione anche a Psg e Manchester United.

La volontà dei Viola sarebbe quella di blindarlo, rinnovando il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 ma al momento il giocatore, come da lui ammesso nel corso di un’intervista ieri, pensa solo al campo.

