Calciomercato Milan – Clamorosa tentazione per Romagnoli 

Milan, fortissima suggestione di mercato per Alessio Romagnoli. Arriva una tentazione non indifferente per il difensore rossonero in scadenza nel 2022. Al Diavolo, invece, è stato proposto uno scambio…

Clamorosa tentazione di mercato per Alessio Romagnoli. Si tratta del Liverpool campione d’Europa e d’Inghilterra, interessato al capitano rossonero in vista del mercato in arrivo.

Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, Jurgen Klopp avrebbe puntato proprio il difensore milanista in vista dell’imminente sessione estiva. La società cerca un profilo da affiancare al roccioso Virgil Van Djik, e gli occhi del manager tedesco sarebbero caduti proprio sul capoluogo lombardo.

I Reds avrebbero già pensato a una proposta per provare a strappare il 25enne al Diavolo. Ovvero una contropartita tecnica che corrisponde al nome di Naby Keita, centrocampista ex Salisburgo e Lipsia scelto direttamente da Ralf Rangnick.

Nelle idee della dirigenza britannica – conclude il quotidiano – ci sarebbe uno scambio alla pari con una valutazione di 40 milioni di euro per entrambi. Inutile sottolineare che il Milan mai accetterebbe una tale proposta, ma la tentazione Liverpool – in generale – potrebbe far parecchio gola al difensore e in particolare a Mino Raiola. Attenzione, dunque, a un eventuale rilancio tutto in cash.

LEGGI ANCHE: MILAN-NAPOLI, SALTA UN CLAMOROSO SCAMBIO