Calciomercato Milan – Sfuma uno scambio col Napoli di Gattuso

Milan, sfuma un potenziale scambio col Napoli di Gennaro Gattuso. L’affare avrebbe potuto far felici tutte le parti in gioco, con Rino che avrebbe riabbracciato un suo fedelissimo.

Milan–Napoli, niente scambio di mercato. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, sfuma l’idea di un affare col nuovo club di Gennaro Gattuso. Si tratta di Frank Kessie e Arkadiusz Milik, per una tentata quadra che avrebbe potuto fare tutti felici.

Il bomber polacco, autore del rigore decisivo in finale di Coppa Italia, era ed è tutt’ora infatti uno dei grandi obiettivi del Diavolo per il reparto avanzato. Al contempo, con la dirigenza partenopea che cerca un giocatore di rottura data la partenza di Allan, Rino avrebbe riabbracciato volentieri un suo fedelissimo come Kessie.

Ma nonostante i tanti pezzi del puzzle ad incastro, la fumata bianca non ci sarà. Almeno non per quanto riguarda uno scambio diretto con conguaglio economico, idea caldeggiata particolarmente dal Milan. Il motivo – spiega il quotidiano – è il sorpasso della Juventus sul giocatore in scadenza nel 2021.

La pista bianconera, al momento, resta la soluzione più probabile per il giocatore. Il blasone della Vecchia Signora, e la possibilità di giocare in Champions League, hanno infatti messo il Milan da parte e quasi senza possibilità di replica. Dunque non resta altro che un’altra pista adesso per l’attacco: Luka Jovic.

