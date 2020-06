Milan, domani nuovo giro di tamponi

Il Milan si prepara a tornare in campo in Serie A. Prima della partenza per Lecce la squadra si sottoporrà ad una serie di tamponi. Il volo alle 16.30

Il Milan continua a preparare il ritorno in campo in Serie A. I rossoneri domani partiranno per il Salento, dove lunedì affronteranno il Lecce. Sarà prima partita in campionato, dopo l’emergenza coronavirus.

A seguito della squadra – come raccontato in queste ore – ci sarà tutta la dirigenza. Massara, Maldini e Gazidis staranno vicini a Stefano Pioli e ai suoi uomini. Tutti compatti per un unico obiettivo, la qualificazione all’Europa League.

Domani prima della partenza per la Puglia – come racconta ‘Sky Sport’ – i rossoneri si sottoporranno ad un nuovo giro di tamponi; alle 11.00 l’ultimo allenamento, alle 16.30 il volo da Malpensa.

LEGGI ANCHE: BENNACER MEGLIO DI SENSI