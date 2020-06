L’obiettivo del Milan assicura: “Posso restare”

Il giovane talento olandese, spesso accostato al Milan, ha fatto sapere di essere pronto a restare nella sua attuale squadra.

Un altro obiettivo del Milan sembra allontanarsi dalla squadra rossonera. Si tratta del giovane attaccante Myron Boadu, dell’AZ Alkmaar.

L’olandese, inserito nella lista della spesa del Milan futuro, è gestito da Mino Raiola. Non è da escludere che l’agente abbia proposto tale elemento nei colloqui con la dirigenza di via Aldo Rossi.

Boadu però, intervistato dal sito olandese AD.nl, pare aver scelto di restare all’AZ, per vincere con la maglia dei bianco-rossi e allontanare così le ipotesi di un suo futuro altrove.

“Le possibilità di restare sono aumentate dopo questa crisi – dice Boadu facendo riferimento allo stop per Coronavirus – Ho sempre sognato di vincere qualcosa qui, non ci siamo riusciti per varie circostanze. Spero il gruppo resti unito, con qualche partenza le possibilità di vincere diminuirebbero”.

Dichiarazioni che dunque escludono un approdo di Boadu al Milan, o in altri club a lui interessati, nel prossimo futuro. A meno che il solito vulcanico Raiola non convinca il classe ’99 a cambiare idea.

