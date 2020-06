Bakayoko, nostalgia Milan: post eloquente sui social – FOTO 

Milan, Tiémoué Bakayoko conferma la nostalgia rossonera. Il centrocampista ha postato infatti uno scatto malinconico via social: indizio di mercato?

Tiémoué Bakayoko e il Milan, la nostalgia ora è anche pubblica. Il centrocampista francese, attualmente in prestito al Monaco, ha infatti postato una foto in rossonero attraverso il proprio profilo Instagram. “Buoni ricordi”, ha scritto il 25enne condividendo un’immagine in cui è stato taggato.

Un nuovo piccolo segnale da parte del roccioso centrocampista che, potendo, farebbe volentieri ritorno nel capoluogo lombardo. Non è un mistero che il giocatore si sia fatto avanti attraverso il suo entourage, così come il fatto che Ralf Rangnick lo riporterebbe volentieri a Milanello.

Ma c’è un doppio, enorme, ostacolo alla base dell’affare. Il primo è l’ingaggio enorme dell’ex regista di Gennaro Gattuso, uno stipendio super da 6.5 milioni di euro all’anno. Pertanto, per far ritorno al Milan, dovrebbe decurtarsi l’incasso annuo del 52% addirittura considerando la nuova politica di Elliott.

L’altro problema resta il Chelsea, società che fissò a 35 milioni il suo riscatto in occasione della trattativa del 2018. Ovvero quasi la metà dell’intero budget da 75 milioni (più la metà delle varie cessioni) pattuito con Rangnick per il prossimo mercato in entrata. Troppo, nonostante tutto. Se poi dovesse cambiare qualcosa, la dirigenza sarebbe pronta a ricogliere l’occasione…

