Milan, emergenza in difesa: anche Romagnoli e Kjaer rischiano

Milan, è emergenza in difesa considerando i forfait di Léo Duarte e Mateo Musacchio. Ma la situazione potrebbe anche peggiorare come evidenzia Tuttosport di oggi. Ecco perché.

Alessio Romagnoli, Simon Kjaer e Matteo Gabbia. E’ solo su questo trio che Stefano Pioli potrà contare in difesa considerando i forfait di Léo Duarte e Mateo Musacchio. Notizie tutt’altro che rassicuranti in vista del tour de force post coronavirus e di una disperata corsa per l’Europa League.

E in più, riferisce Tuttosport oggi in edicola, c’è anche il problema dei diffidati. Perché tra questi rientrano sia il capitano rossonero che il centrale danese. In caso di cartellino giallo magari già a Lecce, quindi, entrambi salterebbero la prossima sfida contro la Roma e lasciando di fatto il solo Gabbia.

A quel punto Pioli sarebbe costretto ad adattare qualcuno nella retroguardia milanista, presumibilmente Frank Kessie, ma è un rischio che un Diavolo già in difficoltà non dovrebbe affatto correre. Una situazione difficile da gestire anche considerando il calendario arduo che vede dopo l’impegno di lunedì sera i capitolini, la Spal, Lazio e poi Juventus.

Pioli, pertanto, dovrà incrociare le dita e sperare che non ci siano passi falsi. Ovvero che non scattino contemporaneamente le diffide, o almeno non in vista in una gara clou, e che soprattutto non si registrino nuove presenze in infermeria. Perché a quel punto la situazione sarebbe davvero ingestibile o quasi.

