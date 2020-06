Lecce-Milan, probabili formazioni: le scelte di Pioli

Scelte fatte per Stefano Pioli. Ecco la formazione con cui il Milan sfiderà il Lecce in Salento. I rossoneri ritrovano Theo Hernandez e Castillejo.

E’ tutto pronto per il ritorno in campo in Serie A del Milan. I rossoneri di Stefano Pioli sono arrivati nel Salento, dove domani sfideranno il Lecce.

Il Diavolo, rispetto al match di Coppa Italia contro la Juventus, recupera pedine fondamentali come Theo Hernandez e Samu Castillejo, che si riprenderanno i loro posti.

Il francese sarà sulla sinistra e completerà il reparto difensivo con Conti, in vantaggio su Calabria, Kjaer e Romagnoli, davanti a Gigio Donnarumma.

Nel 4-2-3-1 di Pioli spazio alla solita cerniera di centrocampo formata da Kessie e Bennacer. I trequartisti – oltre allo spagnolo – saranno Calhanoglu e Bonaventura.

L’italiano, con un contratto in scadenza al termine della stagione, è apparso tra i migliori contro la Juve e corre verso la conferma. Torna in panchina dunque Lucas Paqueta, che avrà spazio a partita in corso, al pari di Rafael Leao.

Nonostante l’assenza di Ibrahimovic, il portoghese non giocherà dal primo minuto: Pioli preferisce, infatti, puntare ancora una volta su Ante Rebic. Il croato è chiamato al riscatto dopo l’espulsione contro la Juventus.

Anche Fabio Liverani si affiderà allo stesso modulo adottato da Stefano Pioli. Spazio per gli ex Gabriel, Saponara e Lapadula.

Le probabili formazioni

Lecce (4-2-3-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

