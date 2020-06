Reina, futuro in discussione: le news dall’Inghilterra

Si parla del futuro di Pepe Reina: il portiere del Milan è attualmente in prestito all’Aston Villa. Cosa deciderà di fare?

Milan e Aston Villa stanno discutendo in questi giorni del futuro di José Manuel Reina, l’esperto portiere spagnolo classe 1982.

Lo scrive il Daily Mail, che parla di contatti tra le parti per definire quale sarà la destinazione di Reina nella prossima stagione.

C’è da ricordare che l’ex Napoli è passato in prestito al club inglese lo scorso gennaio. Il 30 giugno prossimo scadrà tale accordo temporaneo ed in molti parlano di un sicuro ritorno a Milanello.

Ma il tabloid britannico parla della volontà dell’Aston Villa di trattenere Reina anche oltre. Intanto si sta trovando l’accordo per il prolungamento del prestito fino ad agosto, come proroga per terminare la stagione 2019-2020.

Ma i Villans starebbero valutando un rinnovo del prestito del portiere anche per la prossima stagione. Molto dipenderà anche dal traguardo salvezza: in caso di retrocessione la squadra di Dean Smith difficilmente potrà convincere Reina a restare.

Il Milan deve ancora valutare la futura utilità di Reina in rosa. In caso di addio di Gigio Donnarumma, lo spagnolo potrebbe tornare aspirando al posto da titolare. Altrimenti sarà difficile trovare spazio tra i pali della futura squadra di Ralf Rangnick.

