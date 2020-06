Calciomercato Milan – Rinforzo dalla Premier: affare a costo zero

Spunta un nuovo nome per il centrocampo del Milan della prossima stagione. Si tratta di un possibile acquisto a parametro zero.

Il Milan guarda ai giovani talenti per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Ma un occhio è sempre fisso sulle occasioni di mercato low-cost.

In questo senso arriva la notizia del Daily Mail. Il tabloid britannico ha riportato l’interesse del club rossonero per un mediano in scadenza di contratto a fine giugno.

Si tratta di Jeff Hendrick. Un nome forse poco noto al grande pubblico del calcio italiano, ma molto apprezzato in Gran Bretagna.

Si tratta di un mediano classe ’92, di nazionalità irlandese. Un calciatore fisico e massiccio, che non disdegna però incursioni in zona offensiva.

Gioca nel Burnley e sta disputando una buona stagione con il club inglese, oltre ad essere un punto fermo da diversi anni della Nazionale dell’Eire.

Il Milan ha anche una rivale italiana nella caccia a Hendrick: l’irlandese piace anche alla Roma, altro club di Serie A che sta tenendo d’occhio il mercato degli svincolati.

Il 28enne potrebbe essere una scelta ideale ed al risparmio per il Milan. Non è da escludere che, in caso di partenza di Rade Krunic a settembre, possa arrivare Hendrick a rimpolpare numericamente la mediana del Diavolo.

