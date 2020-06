Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Leao può partire

Sembra davvero a rischio la posizione di Rafael Leao nel Milan del futuro. Il giovane attaccante senza segnali positivi potrebbe partire.

Arrivano conferme dalla Spagna: la posizione di Rafael Leao nel Milan del futuro è tutta da decifrare.

Si parla addirittura di una possibile cessione a fine campionato dell’attaccante classe ’99, finora non così brillante nelle sue prove ufficiali in rossonero.

Costato circa 23 milioni di euro dal Lille, Leao ha mostrato a sprazzi le sue qualità tecniche, andando a segno in campionato soltanto in due occasioni.

Secondo Todofichajes.com, Leao potrebbe a questo punto finire nella lista dei cedibili. Il portoghese resterebbe fuori dai piani tecnici del prossimo allenatore Ralf Rangnick.

Il Milan però non vuole svenderlo. Servirà una proposta allettante a livello economico per lasciare partire il numero 17, ma non è esclusa anche una cessione a titolo temporaneo, come accaduto per il connazionale André Silva.

A meno di un exploit di fine stagione, Leao appare dunque sempre più lontano dal progetto Milan. Un ennesimo flop di mercato per l’attacco rossonero.

