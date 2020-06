Milan, per Pioli proposte anche dall’estero

Non è escluso che Stefano Pioli possa provare un’esperienza fuori dall’Italia quando lascerà il Milan. Qualche sondaggio risulta già esserci stato, anche se lui resta concentrato sul presente.

Stefano Pioli vuole dare il massimo fino al termine del campionato, quando si concluderà anche la sua avventura al Milan. Punta a conquistare la qualificazione in Europa League prima di lasciare Milanello.

Poi valuterà dove proseguire la sua carriera da allenatore. Oggi il quotidiano La Stampa spiega che il mister rossonero ha proposte sia per continuare a lavorare in Serie A che per trasferirsi all’estero. Un’esperienza fuori dall’Italia potrebbe stimolarlo, ma tutto dipenderà dal progetto che gli verrà presentato.

Pioli sa che il suo futuro sarà condizionato da come concluderà la stagione al Milan. Vuole fare il meglio possibile anche per trovarsi una buona sistemazione al termine del campionato. Sono sempre i risultati a determinare il destino degli allenatori e anche per lui sarà così.

Nelle settimane scorse si era parlato di un interessamento del Torino, che difficilmente confermerà Moreno Longo. Tuttavia, sembra essere un altro tecnico oggi sotto contratto con il Milan il favorito per quella panchina: Marco Giampaolo. Esonerato a ottobre, l’allenatore nato a Bellinzona ha già avuto dei contatti con il direttore sportivo Davide Vagnati.

