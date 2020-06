Infortunio Kjaer, le condizioni del difensore del Milan

Kjaer si è infortunato nel corso del primo tempo di Lecce-Milan ed è stato sostituito. Le news sulle condizioni del difensore.

Simon Kjaer è stato sostituito poco prima della fine del primo tempo di Lecce-Milan per infortunio. Il difensore ha subito una bocca al ginocchio in uno scontro di gioco. Ha provato a rimanere in campo per un po’, ma poi ha deciso di uscire.

Non sappiamo ancora molto sulle condizioni del difensore, bisognerà aspettare almeno la fine del match. Infatti Kjaer è andato direttamente negli spogliatoi ed è probabile che lo staff medico stia già facendo qualche controllo. Fra poco quindi avremo aggiornamenti in merito, poi domani si sottoporrà agli esami strumentali per stabilire con certezza l’entità dell’infortunio.

Infortunio Kjaer, è emergenza in difesa

Pioli ha messo in campo Matteo Gabbia, l’unico altro centrale a disposizione. Infatti Leo Duarte e Mateo Musacchio sono entrambi out, anche loro per infortunio. L’argentino soprattutto ha finito la stagione, mentre il brasiliano potrebbe rientrare fra qualche settimana. Speriamo quindi che per Kjaer non si tratti di qualcosa di grave, altrimenti Pioli non potrà fare altro che affidarsi ai soli Romagnoli e Kjaer, almeno fino a quando non ci sarà almeno un rientro.

Tanta sfortuna quindi per il Milan. Un’altra soluzione potrebbe essere Franck Kessie, che nasce come difensore centrale, ruolo ricoperto anche a Cesena. Altrimenti si potrebbe pescare in Primavera, proprio come fatto con Lorenzo Colombo per quanto riguarda l’attacco. E a proposito di attacco: contro la Roma potrebbe rivedersi in campo Ibrahimovic, ancora alle prese coi problemi al polpaccio. Ora Kjaer rischia di unirsi alla fila lunga dell’infermeria.

