Lecce Milan dove vedere: Sky o DAZN? Canale TV e streaming

Dove vedere Lecce Milan in tv e streaming. Sky o DAZN? Tutto quello che c’è da sapere su come assistere al ritorno in Serie A dei rossoneri dopo tre mesi di stop.

Il Milan torna in campo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus. I rossoneri non sono riusciti ad andare in finale del torneo. Adesso la testa è tutta sul campionato e su un solo obiettivo: l’Europa.

Stefano Pioli ha presentato la partita in conferenza stampa: non ha voluto parlare del suo futuro, che appare segnato, e ha toccato diversi argomenti importanti. Non potrà schierare Ibrahimovic, ancora infortunato, ma ritrova Theo Hernandez e Castillejo, assenti contro la Juventus per squalifica. Theo riprenderà il suo posto a sinistra, mentre Samu dovrebbe sostituire Paquetà largo a destra nei tre dietro la punta.

Si giocherà al Via del Mare di Lecce, una trasferta da sempre ostica. All’andata, alla prima di Pioli da allenatore del Milan, finì 1-1 con super gol di Calderoni nei minuti finali. Adesso siamo arrivati al ritorno e il Diavolo deve per forza vincere.

Ecco dove vedere Lecce Milan in diretta tv e streaming.

Last time at Lecce… making the impossible possible! ⚽⚽⚽⚽

BoaTREng e Yepes: impossibile dimenticare l’incredibile rimonta di Lecce: 3-0 ➡ 3-4

#SempreMilan pic.twitter.com/mvgObRLUi8 — AC Milan (@acmilan) June 22, 2020

IBRAHIMOVIC-MILAN, ACCORDO

Dove vedere Lecce Milan

Lecce-Milan, la prima partita di Serie A dei rossoneri dopo tre mesi, sarà trasmessa soltanto su Sky Sport. Il canale è Sky Sport Serie A (202). La telecronaca sarà affidata al duo Andrea Marinozzi-Nando Orsi. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati a Sky possono utilizzare l’app gratuita SkyGo per smartphone e tablet. L’alternativa è NOW TV, accessibile tramite abbonamento.

MILAN, CONTATTI PER GOTZE

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Tachtsidis; Saponara, Mancosu; Lapadula.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

PIOLI, DESTINO SEGNATO