Lecce Milan in tempo reale! La diretta live della partita al Via del Mare con aggiornamenti minuto per minuto.

Ci siamo, il Milan sta per tornare in campo in Serie A dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoneri giocheranno al Via del Mare contro il Lecce, una squadra che gioca bene a calcio e che lotta per la salvezza. Seguiremo la sfida minuto per minuto e vi forniremo tutti gli aggiornamenti sul match.

LECCE MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il tabellino di Lecce-Milan

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Bonaventura; Rebić.

Arbitro: Valeri

Marcatori: /

Ammoniti: /