Milan, Ibrahimovic migliora: ecco quando dovrebbe rientrare

Buone notizie da Milanello in merito alla situazione di Zlatan Ibrahimovic, il cui polpaccio infortunato migliora. Il Milan spera di averlo contro la SPAL.

Stamattina Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto a dei controlli al polpaccio destro infortunato. I risultati sono stati positivi, le condizioni fisiche del giocatore sono in miglioramento.

Tuttavia, è improbabile una convocazione per Milan-Roma di domenica sera. Più realistico che possa rientrare per la successiva partita contro la SPAL del 1° luglio o al massimo in quella seguente contro la Lazio.

Il Milan ha bisogno anche di Ibrahimovic per raggiungere l’obiettivo Europa League. Una rimonta sulla Roma non sarà semplice, ma i rossoneri devono almeno riuscire a non perdere la posizione che gli garantirebbe l’accesso ai playoff. Disputare un turno preliminare può creare problemi per la stagione successiva, però restare senza coppe europee è qualcosa che in un club così blasonato non deve succedere.

