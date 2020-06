Milan, segnale prezioso: ora l’esame chiave con la Roma 

Uragano Milan: il Diavolo ne piazza quattro come mai aveva fatto in questa stagione. Ma ora arriva l’esame di maturità che può decidere (quasi) tutto: ovvero il big match con la Roma.

Il Milan è vivo e lotta davvero per l’Europa. Quello che arriva da Via del Mare, evidenzia il Corriere della Sera oggi in edicola, è infatti un messaggio forte e chiaro da parte dei rossoneri.

Mai il Diavolo aveva segnato quattro reti in questa stagione. E senza Zlatan Ibrahimovic, per di più. Ciò non significa di certo che ormai tutti i problemi sono risolti, sarebbe assurdo solo pensarci, ma di certo è interpretabile come un segnale prezioso in vista di questo lungo rettilineo finale.

Nuove indicazioni arriveranno già domenica a San Siro, dove il Diavolo è atteso da un esame chiave come il big match con la Roma. Molto, se non tutto, passerà da lì. Nel frattempo – sottolinea il quotidiano – i tre punti conquistati ieri sono tutt’altro che casuali. Sono anzi la prova che Stefano Pioli e i suoi durante la sosta forzata hanno lavorato bene.

E non era affatto facile e scontato dopo le recenti scosse di assestamento tra l’addio di Zvonimir Boban, le voci di Ralf Rangnick e le varie prospettive di rivoluzione. Pioli intanto lancia un nuovo grido di battaglia: “Noi all’Europa ci crediamo. Undici partite sono tante, proviamoci. Ora sotto con la Roma”.

