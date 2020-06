Repubblica – Svezia, aperta un’indagine su Ibrahimovic

Guai in patria per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan è reo di aver infranto una norma di distanziamento sociale.

Rischia guai grossi Zlatan Ibrahimovic in patria. Colpa di una norma non rispettata dall’attaccante del Milan durante il suo recente soggiorno in Svezia.

Repubblica fa sapere che la Lega calcio svedese ha aperto un’indagine nei confronti di Ibra, reo di essere entrato negli spogliatoi dell’Hammarby senza permesso, in particolare secondo le recenti norme anti-Covid.

Ibrahimovic, co-proprietario del club di Stoccolma, avrebbe fatto visita ai calciatori dell’Hammarby negli spogliatoi, al termine del match giocato con l’Ostersunds lo scorso 14 giugno.

L’attaccante avrebbe dunque violato una regola, visto che negli spogliatoi delle squadre di calcio è permesso l’accesso solo dei tesserati, ovvero calciatori, staff tecnico e dirigenti.

Vedremo ora se la Lega prenderà provvedimenti nei confronti del bomber di Malmoe.

