Calciomercato Milan – L’agente di Calhanoglu apre all’addio | VIDEO

Hakan Calhanoglu è stato protagonista in positivo della vittoria del Milan a Lecce con due assist e mettendo lo zampino pure sugli altri due gol. Una prestazione convincente per il centrocampista turco, spesso altalenante nel rendimento. Una prova che avrebbe dovuto avvicinare il suo rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2021, ma il suo agente Gordon Stipic ha aperto alla possibilità di una cessione dato che Calhanoglu ambisce a giocare in Champions League. Parole che probabilmente il club rossonero non si aspettava. Con l’arrivo probabile di Ralf Rangnick in panchina il turco sembrava intoccabile, invece può succedere di tutto.