Di Marzio: “Thiago Silva e il Milan, la situazione”

Thiago Silva e il Milan: può esserci davvero un ritorno a fine stagione? Ecco quanto riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, a tal proposito.

Thiago Silva e il Milan, Gianluca Di Marzio prova a far chiarezza sulla suggestione di mercato. Secondo quanto infatti riferisce il collega di SkySport attraverso il proprio sito, al momento si parte da un’unica certezza: il brasiliano lascerà il Paris Saint-Germain a fine stagione.

Per quanto riguarda invece il Diavolo, per il 35enne di Rio de Janeiro un ritorno in rossonero sarebbe soluzione indubbiamente gradita. Il problema, semmai, è comprendere le reali intenzioni di Elliott Management Corporation, poiché al momento non c’è stato nessun contatto concreto tra la dirigenza milanista e il calciatore.

Non si registrano novità, dunque, rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall’agente di Thiago Silva in esclusiva ai nostri microfoni. “Al momento non c’è niente col Milan. Non ho sentito nessuno”, rivelò infatti Paulo Tonietto un mese fa.

L’unica garanzia che il procuratore riuscì ad offrire fu quella relativa a una carriera ancora lunga del leader verdeoro: “Ha ancora cinque anni davanti in cui continuerà a giocare, ma non c’è niente di definito per quanto riguarda un’eventuale squadra in cui chiudere la carriera”.

