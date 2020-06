Milan-Roma, problema difesa: chi con Romagnoli?

Stefano Pioli deve fare i conti con il grave infortunio di Musacchio e i guai fisici di Simon Kjaer. Ecco a cosa sta pensando il tecnico per il suo Milan.

E’ già tempo di pensare al prossimo match in casa Milan. Dopo il rotondo successo contro il Lecce, le attenzioni di Stefano Pioli e i suoi uomini sono puntati sulla Roma. Il tecnico, anche con l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, è riuscito a trovare la giusta quadratura del cerchio.

Difficile dunque prevedere dei cambi rispetto al match contro i salentini. L’unica preoccupazione, ad oggi, da parte di Pioli è legata ai centrali di difesa.

Musacchio ha chiuso la stagione e salvo clamorosi colpi di scena Kjaer sarà costretto a saltare la sfida contro la Roma. Al centro ci saranno certamente Romagnoli e Gabbia, anche se quest’ultimo non ha convinto contro il Lecce. Difficile, però, che il mister decida di affidarsi a Duarte.

Il brasiliano oggi si è allenato ma sono davvero tanti i mesi di assenza dai campi per pensare di poterlo gettare nella mischia. Siederà dunque in panchina. Sky Sport riporta, così, che Pioli in alternativa ai centrali titolari può valutare di adattare Davide Calabria.

LEGGI ANCHE: IL PREZZO DI CELIK