Milan, tentativo per Kjaer: rientra già contro la Roma? 

Milan, sospiro di sollievo per Simon Kjaer che non ha rimediato acciacchi ai legamenti per l’infortunio di Lecce. Adesso, data l’emergenza, si proverà a recuperarlo già per il match di domenica.

Assorbita la batosta per Mateo Musacchio, arrivano per il resto buone notizie dall’inferimeria del Milan. Si registrano infatti ottime indicazioni per Zlatan Ibrahimovic ormai davvero vicino al rientro in campo, così come c’è un sospiro di sollievo per quanto riguarda Simon Kjaer.

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, per il danese, sontuoso in campo anche a Lecce prima dell’acciacco, si tratta solo di una forte contusione. Scongiurato, dunque, un interessamento dei legamenti come comunicato dalla stessa società milanista.

Il giocatore, pertanto, è solo a rischio per la sfida con la Roma in programma questa domenica. Ma a Milanello, rivela il quotidiano, proveranno con cautela per rimetterlo in sesto per giocare accanto al capitano Alessio Romagnoli. Una mossa necessaria, considerando anche l’emergenza relativa al reparto arretrato.

Con Musacchio appunto k.o. e Kjaer in bilico, resterebbe il solo Matteo Gabbia in attesa di sviluppi da Léo Duarte. Il brasiliano dovrebbe recuperare, ma sarebbe pur sempre catapultato in campo dopo il recente stop e la pausa ancor più lunga relativa all’infortunio precedente. Recuperare l’ex Atalanta dunque, sempre più meritevole di conferma, sarebbe fondamentale in un match decisivo come la sfida con i capitolini.