Nuovo San Siro, intesa sulle volumetrie: tempi e prossimi passaggi

Nuovo San Siro, arriva una svolta importante per Milan e Inter: ora c’è l’intesa anche sulle volumetrie. Ecco quali saranno adesso i prossimi step per il nuovo stadio di Milano.

Nuovo San Siro, il traguardo è sempre più vicino. Ieri, infatti, Milan e Inter hanno trovato un’intesa per la riduzione delle volumetrie commerciali come annunciato anche ufficialmente.

I due club, che hanno in tasca il sì per 90mila metri quadrati extra-stadio e ne chiedevano altrettanti, hanno accettato le richieste del COmune nel ridurre l’indice in questione.

Questo si fermerà precisamente a un valore di 0.51, dunque a metà strada tra lo 0.63 richiesto da Elliott e Suning e lo 0.35 ufficialmente previsto per il nuovo impianto.

Nuovo San Siro, gli aggiornamenti

Dato che, precisamente, corrisponde a 145 mila metri quadrati totali. A tal proposito fondamentale sarà la ristrutturazione del Meazza, il quale vale 90 mila metri quadrati edificabili. La Scala del calcio, come ormai noto, diventerà un distretto sportivo e ci saranno anche negozi, cinema e ristoranti.

La rifunzionalizzazione del San Siro è stato un aspetto determinante per la realizzazione del progetto. E una sorta di aiuto a rossoneri e nerazzurri è arrivato a maggio anche dalla Sovrintendenza, la quale ha escluso interessi culturali sullo stadio di oggi e autorizzando di fatto il suo abbattimento tranne alcune condizioni. Ovvero salvando le rampe della tribuna est, parte delle curve e una delle torri.

L’incontro di ieri, invece, è stato utile per limare i dettagli, con Palazzo Marino che ora dovrà fare nuove verifiche sul progetto. A quel punto seguiranno poi due step: prima il voto del Consiglio comunale, poi il passaggio in Regione per quanto concerne la parte commerciale. Il verdetto finale dovrebbe giungere tra luglio e agosto, con l’obiettivo di disputare la prima partita nel 2024.

Decisivo in merito è stato anche il lavoro svolto dai club durante il lockdown, dove Milan e Inter sono andati incontro alle 16 condizioni vincolanti fornite dal Comune lo scorso ottobre. In questi mesi è stato raggiunto anche l’accordo per il pagamento di 100 milioni per la concessione del diritto di superficie sulla zona di San Siro per i prossimi 99 anni, cifra raddoppiata rispetto agli iniziali 50 milioni di euro. Adesso, probabilmente, ci avviamo verso la discesa del maxi progetto da 1.2 miliardi di euro.

LEGGI ANCHE: MILAN-GOTZE, LA NOTIZIA ARRIVA DALLA SPAGNA!