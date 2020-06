Stadio Milan-Inter, Sala: “Volumetrie ok, ma servono ancora mesi”

Il sindaco di Milano avvisa che bisognerà aspettare dei mesi prima del via libera della Giunta al progetto stadio di Milan e Inter, nonostante i progressi.

Passi avanti da parte di Milan e Inter verso la realizzazione del progetto stadio a San Siro. Le trattative con il Comune di Milano hanno prodotto un’intesa sulle volumetrie dell’area che circonderà il nuovo impianto sportivo.

Il sindaco Giuseppe Sala ha parlato dell’argomento in occasione dell’assemblea del coordinamento lombardo dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo nel giardino della Triennale: “Non è un accordo formale – riporta ItalPress – ma un accordo di massima sulle volumetrie. Si tratta un passo necessario, perché le squadre partivano da una richiesta di volumetrie che per noi erano inaccettabili”.

Il primo cittadino di Milano ha spiegato poi che Milan e Inter devono rifare il piano progettuale ed economico-finanziario, in modo tale che esso possa poi essere sottoposto alla Giunta per dichiarazione di pubblica utilità.

Per quanto riguarda le tempistiche, Sala ha ammesso: “Ci vorranno obiettivamente alcuni mesi. Dipende se i club ci danno in fretta questo piano che è fondamentale. Noi oggi non possiamo dare la pubblica utilità sulla base di un vecchio piano e di una dichiarazione d’intenti sui 145mila metri quadrati”.

La palla torna ai club, che con gli studi Populous e Manica-Sportium dovrà ora rielaborare i piani previsti e poi presentare tutto al Comune di Milano.

