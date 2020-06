Calciomercato Milan – Individuata la formula per Jovic

Il Milan sembra aver scelto la formula con la quale condurre la trattativa con il Real Madrid per Luka Jovic, attaccante che piace molto a Ralf Rangnick.

Il nome forte per rinforzare l’attacco del Milan continua ad essere quello di Luka Jovic. Il centravanti serbo è destinato a lasciare il Real Madrid, dove non ha convinto in questa stagione.

L’operazione non si presenta facile, come già detto in altre occasioni. Il club madrileno ha investito ben 60 milioni di euro per acquistarlo dall’Eintracht Francoforte un anno fa. E ovviamente non c’è la volontà di fare regali, andando a iscrivere una minusvalenza a bilancio.

Secondo quanto scritto oggi dal quotidiano Tuttosport, il Milan punta su una formula precisa per assicurarsi Jovic: prestito biennale con obbligo di riscatto. Il Real Madrid potrebbe anche pensare di accettarla, ma va comunque trovato l’accordo sulle cifre. Senza dimenticare l’alto ingaggio del calciatore. La trattativa è tutt’altro che semplice.

L’attaccante cresciuto nella Stella Rossa di Belgrado è un profilo molto gradito a Ralf Rangnick, che lo conosce bene e lo ha apprezzato in Bundesliga. Ha caratteristiche da punta moderna e potrebbe rappresentare il giusto rinforzo per il reparto offensivo del Milan.

