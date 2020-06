Calciomercato Milan – Dalla Spagna: prima offerta per Gotze

Il Milan sembra fare sul serio per Mario Gotze. Il fantasista tedesco si svincola, i rossoneri sono pronti a lanciare la prima proposta.

Da alcuni mesi è certo l’addio di Mario Gotze dal Borussia Dortmund. Il fantasista tedesco andrà via il 30 giugno per scadenza di contratto.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, in particolare dal portale web Todofichajes.com, il Milan avrebbe preso contatti con l’entourage per provare a portarlo in Italia.

Gotze intende fare una nuova esperienza, lontana dalla Bundesliga tedesca. Oltre al Milan anche Lazio e Nizza sono sulle sue tracce, ma pare che i rossoneri siano in pole per l’ex Bayern.

Pronta addirittura la prima offerta ufficiale: il Milan metterà sul piatto un contratto triennale a 4,5 milioni netti a stagione per convincere Gotze.

Una proposta a ribasso rispetto ai 7 milioni circa che attualmente il classe ’92 percepisce dal Borussia Dortmund.

Offerta comunque molto onerosa per i parametri del Milan, che potrebbe però spingere sull’acceleratore ed assicurarsi le prestazioni del talento in scadenza di contratto.

Gotze sembra essere anche una risorsa gradita al tecnico Ralf Rangnick, il quale avrebbe dunque a disposizione un connazionale oltre che una alternativa di lusso per l’attacco.

