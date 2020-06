Calhanoglu: “Quarantena un incubo. L’obiettivo è l’Europa”

Hakan Calhanoglu è stato intervistato durante una gita in famiglia al parco divertimenti di Gardaland, sul lago di Garda.

Giornata di svago quella di ieri concessa da Stefano Pioli ai calciatori del Milan, come premio dopo il bel 4-1 in casa del Lecce.

Hakan Calhanoglu ha scelto di passare del tempo con la famiglia presso il parco di divertimenti Gardaland, in provincia di Verona.

Il turco, intervistato dai cronisti presenti sul luogo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul periodo difficile appena trascorso: “La quarantena è stato un incubo, difficile per noi calciatori stare chiusi in casa senza poter fare il nostro lavoro. Per fortuna sembra che stia passando l’emergenza”.

Gli obiettivi del Milan, da qui alla fine della stagione, sono chiari secondo Calhanoglu: “Non è facile riprendere, ma abbiamo giocato bene le prime partite. Giocare più partite durante la settimana non è semplice anche considerando il caldo, ma siamo pronti ad affrontare quest’avventura. Puntiamo a raggiungere grandi obiettivi in questa stagione, come qualificarci per l’Europa League”.

