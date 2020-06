Calciomercato Milan – Due ostacoli per il ritorno di Bakayoko

Per il Milan non sarà facile riprendere, eventualmente, Tiemoué Bakayoko. Devono verificarsi condizioni specifiche per il mediano di rientro al Chelsea dal Monaco.

Il Monaco ha ufficializzato la decisione di non esercitare il diritto di riscatto per Tiemoué Bakayoko, che tornerà al Chelsea. Per il club monegasco l’operazione era troppo onerosa tra cartellino e ingaggio.

La permanenza del mediano francese a Londra non durerà a lungo. Nella prossima sessione di mercato la sua cessione è praticamente certa. Frank Lampard non punta su di lui per il futuro. I Blues ascolteranno le offerte che arriveranno.

A Bakayoko piacerebbe tornare al Milan, dove si è trovato bene in prestito nella scorsa stagione. Anche allora non fu riscattato per ragioni economiche. Il club rossonero avrebbe dovuto versare 35 milioni di euro per acquistarlo e preferì non farlo.

Nonostante la volontà del giocatore di tornare a Milano, l’operazione per la società ripresenta due ostacoli di carattere economico. In primis il prezzo del cartellino, dato che il Chelsea difficilmente scenderà sotto i 30 milioni. In secondo luogo l’ingaggio, che si aggira sui 6 milioni netti annui.

Al Milan servirebbe che i Blues e il calciatore stesso facessero degli “sconti” per consentire di concretizzare l’affare. Oggi il ritorno di Bakayoko in rossonero appare decisamente complicato. E non è chiaro se il suo profilo possa effettivamente interessare a Ralf Rangnick.

LEGGI ANCHE -> CALCIOMERCATO MILAN, CONTATTI AVVIATI PER ADOLFO GAICH