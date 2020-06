Un Tanque per il Milan: piace Gaich, contatti avviati

Adolfo Gaich nel mirino del Milan, che ha già cominciato le prime manovre per il talentuoso centravanti del San Lorenzo. Attenzione a Inter e Benfica anche.

Il nome di Adolfo Gaich viene nuovamente accostato al Milan in questi giorni. Si tratta di un giovane attaccante argentino che gli osservatori rossoneri hanno visionato da vicino prima dello stop della stagione.

Un 21enne che milita nel San Lorenzo e che in patria viene considerato un talento dal futuro praticamente sicuro. Oltre al Diavolo, anche Inter e Benfica hanno gli occhi sul giocatore. La concorrenza non manca, dunque.

Calciomercato Milan: iniziano le manovre per Gaich

Oggi il quotidiano Tuttosport rivela che il Milan ha già avviato contatti sia con il San Lorenzo che con l’entourage di Gaich. Presto sarà chiara la richiesta economica del club argentino, che dovrebbe domandare circa 15 milioni di euro per la cessione del proprio centravanti. Con un contratto in scadenza a giugno 2021, la dirigenza non potrà tirare troppo la corda.

Gaich in Argentina viene soprannominato El Tanque (il carrarmato) per la sua forza fisica. È alto 190 centimetri e pesa 83 chilogrammi. Sono 5 i gol segnati nelle 13 presenze nell’ultimo campionato. Ma non è un attaccante solamente che punta su fisicità e potenza, possiede anche velocità e tecnica. Un attaccante moderno che potrebbe rientrare perfettamente nel progetto di Ralf Rangnick.

