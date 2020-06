Milan-Roma: Pioli vuole recuperare Duarte e Kjaer, c’è ottimismo

Stefano Pioli spera di poter inserire Simon Kjaer e Leo Duarte nella lista dei convocati per Milan-Roma. Comunque si prepara anche Matteo Gabbia per giocare.

Domenica a San Siro il Milan riceverà la Roma e dovrà vincere per dare slancio alla propria corsa Europa League. I giallorossi sono a +9 e un successo ridurrebbe lo svantaggio.

Stefano Pioli spera di non avere problemi in difesa. Nell’ultima partita a Lecce c’è stato l’infortunio di Simon Kjaer, uscito durante il primo tempo. Per fortuna la distorsione al ginocchio destro non è grave e, secondo La Gazzetta dello Sport, il centrale danese potrebbe farcela a recuperare per domenica.

Lo staff medico del Milan è fiducioso su Kjaer e lo è anche su Leo Duarte. L’ex Flamengo sta meglio e oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Viene da un lungo stop, però è probabile la sua convocazione per la partita di campionato contro la Roma. Impensabile, invece, vederlo in campo dal primo minuto.

In ogni caso, in questi giorni Matteo Gabbia dovrà dare il massimo negli allenamenti a Milanello per farsi trovare pronto in caso di necessità. Se Kjaer non dovesse recuperare, toccherà a lui affiancare Alessio Romagnoli al centro della difesa.

