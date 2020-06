Bennacer, altro che Psg. Testa solo al Milan

Bennacer non ha mai detto di voler andare al Psg. La sua volontà è di restare al Milan. Testa sul finale di stagione e stop.

Ismael Bennacer è uno dei pezzi pregiati del Milan. Non è un caso se il suo nome è stato accostato ad almeno tre big d’Europa: Manchester City, Real Madrid e soprattutto Paris Saint-Germain. E proprio ieri, direttamente dall’Algeria, è balzata fuori un’altra indiscrezione in merito.

Competition ha infatti riportato anche una confessione che il calciatore avrebbe fatto a persone a lui vicine: “Mi piacerebbe andare al PSG“. Falso. Bennacer non ha mai detto quelle parole. La sua volontà è chiara, e l’ha già ribadita più volte: in testa ha soltanto il Milan, stop.

Bennacer-Psg, la verità

Arrivato dall’Empoli per circa 16 milioni, Ismael si sta rivelando uno dei migliori acquisti dell’intera Serie A, insieme a Theo Hernandez. E infatti loro due, insieme a qualcun altro, rappresentano la base del Milan che verrà. Se con Ralf Rangnick in panchina o no, lo vedremo. Stefano Pioli si sta giocando, e bene, le sue carte. E la squadra è con lui, come ci ha detto la trasferta di Lecce.

Intanto Bennacer è sempre più un titolare indiscusso, una pedina fondamentale. Lavora tantissimo in fase di interdizione, ma imposta che è una meraviglia con quel mancino che gli ha donato madre natura. Deve migliorare e molti su diversi aspetti, ad esempio sulle scelte e sull’attenzione. Spesso gli abbiamo visto fare passaggi rischiose o perdere palle velenose, ma per fortuna ha sempre la forza di recuperare.

Forza, sì. Della natura. Bennacer è così, e non può fare altro che migliorare. Lo farà al Milan e da nessun’altra parte. A meno che, ovviamente, qualcuno non dovesse presentarsi a Casa Milan con offerte a cifre da capogiro. Il Psg è interessato, e questo sembra evidente, ma Ismael pensa soltanto ai rossoneri e a concludere bene questa stagione. Pochi dubbi.

